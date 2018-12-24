Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kudüs’te yaşananları gündeme getirmek adına yapılan program, TYB İstanbul Şubesinde gerçekleşti. Kerem Alastal, Ahmet Turgut, K. Murat Öztürk ve Mücahit Akbal’ın konuşmacı olduğu programı Rüstem Pehlivanlar yönetti. Programın açılış konuşmasını yapan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Kudüs’ün sadece krizin ayyuka çıktığı dönemlerde hatırlanan bir mesele olmaması gerektiğinin altını çizerek şöyle konuştu: “Bizim Kudüs meselemiz, oradaki şartların iyileştirilmesi meselesi değil, işgalin sona erdirilme meselesidir. Strateji olmadan Kudüs kurtulmaz. Hamaset her zaman gereklidir, ama tek başına hamaset eksiktir. Stratejimiz onlarca yıla yayılan, hatta yüzyılı kapsayan bir düzlemde olmalıdır.” Ahmet Turgut ise mücadelenin fikrî, ekonomik ve kültürel açıdan desteklenmesi gerektiğini belirterek “Bugünkü resimleri ve Orta Doğu’yu daha üst bir bakışla okumamız gerekir. Derdimiz Kudüs olursa lehte ya da daha aleyhte olan biteni daha iyi anlayabiliriz. Bunu başaramazsak bu zillet hepimizin üstüne kalır” dedi. Genç Filistinli aktivist Kerim Alastal da şöyle konuştu: Benim büyük dedem Osmanlı ordusunda komutandı. Dolayısıyla biz hep birlikte olmalıyız. Türkiye her bakımdan bu görevini yerine getiriyor. Biz savaş istemiyoruz, biz işgalin çekilmesini istiyoruz.