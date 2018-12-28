Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’de son 15 yılda üretilen birçok filmin “sinema filmi” olmadığını iddia eden Uslu “İnsanları eğlendirmek için üretilmiş, aslında televizyon filmleriydi onlar. Türkiye’de iki tip yapımcı var. Biri hiç risk almayan, sırtını TV’ye dayamış yapımcılar. Bunlar seyirciyi sinemadan soğutuyor. Diğer yapımcılar ise sinema yaparak para kazanıyor” ifadelerini kullandı. Uslu, sinemada reklam gösterilmesine de reaksiyon göstererek “Seyirciye o filmi bedava seyrettirmiyorsunuz. Onlara eğer 30 dakika reklam gösterirseniz bir müddet sonra gelmezler” dedi.