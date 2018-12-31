Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Müslüm Gürses bir Bülent Ortaçgil bestesi okuyabildiğine göre, türler arasındaki sınırların buharlaştığını söylemek mümkündür” diyen sanatçı Küpçük sözlerine şöyle devam etti: Gürses’in, kentli sınıfın meselelerini anlatan Ortaçgil’in şarkısını yorumlaması, ardından Murathan Mungan’ın projesinde Batı müziğinin birçok şarkısını Türkçe sözlerle yeniden okuması, türlerin geçişkenliğinin ispatı olduğu gibi arabeskin politik, kültürel olarak merkeze ulaştığının ilanıdır. Arabesk, kendi öyküsünü tamamlamıştır. Onun yerini ise belki hip hop alacak bilemiyorum, bunu ilerde hep beraber göreceğiz.