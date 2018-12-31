Box Office Türkiye’den derlenen bilgilere göre, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği film, vizyona girişinin üçüncü haftasında 27 Aralık’a kadar bir milyon 153 bin 771 kişi tarafından seyredildi. Dram türündeki film, bu seyirci nispetiyle 2018 yılı film listesinde ise 14. sıraya yerleşti.
‘Şampiyon’a bir milyon seyirci
31.12.2018 - 05:13 | Son Güncelleme: 31.12.2018 - 05:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın paylaştığı “Bizim İçin Şampiyon” adlı film, sinemaseverlerden büyük rağbet gördü.
Etiketler : şampiyon,bold pilot,
595938 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/595938.aspx
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