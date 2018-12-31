Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Box Office Türkiye’den derlenen bilgilere göre, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği film, vizyona girişinin üçüncü haftasında 27 Aralık’a kadar bir milyon 153 bin 771 kişi tarafından seyredildi. Dram türündeki film, bu seyirci nispetiyle 2018 yılı film listesinde ise 14. sıraya yerleşti.