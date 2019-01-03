Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk filmlerini geçen yıl 43 milyon kişi izledi, yerli film izlenme oranı yüzde 63,5 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığından edindiği bilgiye göre, geçen yıl 178'i yerli, 261'i yabancı olmak üzere toplam 439 film vizyona girdi. Toplam izleyici sayısı 52 haftanın sonunda 68,9 milyon olurken, izleyicilerin 43 milyonu yerli filmleri tercih etti. Yerli film izleme oranı, yüzde 63,5 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Yerli film izlenme oranında 7 yıldan bu yana Avrupa'da birinci olan Türkiye'yi yüzde 37 ile Fransa ve İngiltere, yüzde 24 ile Rusya, yüzde 23 ile Almanya takip etti.

895 bin öğrenci sinemayla buluşturuldu



Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında 2018'de tüm illerden 895 bin öğrenci sinema salonlarına giderek film izledi.

En çok izlenen 10 yapımdan 9'unu yerli filmler oluştururken, bunlar Müslüm, Arif V 2016, Ailecek Şaşkınız, Yol Arkadaşım 2, Deliha 2, Avengers: Infinity War, Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası, Hedefim Sensin, Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi, Çakallarla Dans 5 şeklinde sıralandı.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Bakanlık desteğiyle vizyona giren "Bizim İçin Şampiyon" ilk 3 haftada 1,3 milyon izleyici sayısına ulaştı.

En çok izlenen animasyon: Rafadan Tayfa



"Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası", 1,5 milyon seyirciyle bu yılın en çok izlenen animasyon filmi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT desteğiyle beyaz perdede yer alan film, aynı zamanda tüm zamanların en çok izlenen yerli animasyonu olarak kayıtlara geçti.

Animasyon filmlerin toplam izleyici sayısı 8,4 milyona, toplam seyirci içindeki payı ise yüzde 12,1'e ulaştı.

Ödüllerle dolu bir yıl oldu



Bakanlığın Türk sinemasına verdiği destekten yararlanarak çekilen birçok film önemli festivallerden ödülle döndü.

Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı ''Ahlat Ağacı'', Cannes Film Festivali’nde ''Altın Palmiye'' için yarıştı, Toronto Film Festivali'nin ''Ustalar Bölümü''nde izleyicilerle buluştu.

Banu Sıvacı'nın yönettiği ''Güvercin'' filmi, Asya Pasifik Film Ödülleri'nde ''En İyi Gençlik Filmi'', Sofya Film Festivali'nde ''En İyi Yönetmen'' ödülüne layık görüldü.

Yönetmenliğini Mahmut Fazıl Coşkun'un yaptığı ''Anons'', Venedik Film Festivali'nin Orizzonti bölümünde yarışarak ''Jüri Özel'' ile ''En İyi Akdeniz Filmi'' ödüllerini kazandı.

Tarık Aktaş ''Nebula'' filmiyle Locarno Film Festivali'nden ''En İyi Çıkış Yapan Yönetmen'', Mustafa Karadeniz ''Çınar'' filmiyle Kazakistan Shaken Aimanov Film Festivali'nden ''En İyi Senaryo'' ödülleriyle döndü.

Osman Doğan'ın ''Güvercin Hırsızları'' filmi Saraybosna Film Festivali'nde, Ömür Atay'ın ''Kardeşler''i Karlovy Vary Film Festivali'nde, Ali Vatansever'in ''Saf'' filmi Toronto Film Festivali'nde, Burak Çevik’in ''Tuzdan Kaide''si ise Berlin Film Festivali'nde dünya prömiyerlerini gerçekleştirdi.