Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1979 yılından beri her yıl dağıtılan ve 2016 yılından itibaren de “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri” adıyla anılan büyük ödüllerin bu yılki sahipleri belli oldu. Seçkin eserleri ve örnek hayatları ile kültür ve sanat yaşamımıza önemli katkı sağlayan kişiler ile üstün nitelikli eser ve uygulamalarıyla takdir toplayan kurum ve kuruluşları millet ve devlet adına ödüllendiren Bakanlık Özel Ödülleri’ne 2018 yılında “Emin Ongan Üsküdar Mûsikî Cemiyeti” ile “Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) Ara Güler Müzesi” layık görüldü.