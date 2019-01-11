Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Uluğbeyler” belgesel dizisinin üçüncüsü olan “Uluğbeyler Süheyl Ünver Belgeseli” tamamlandı. Yapımcılığını KOCAV Yayıncılık’ın yaptığı belgesele Süheyl Ünver’in kızı Gülbün Mesara da danışmalık yaptı. Yönetmenliğini Mesut Aytekin üstlendiği filmde Ünver’in Türkiye’de tıp tarihi araştırmalarının temellerini atması, hat, tezhip, minyatür ve mimari eserlerin tespitindeki hizmetleri gibi Türk kültürüne olan katkısı anlatıldı. Yaklaşık bir yılda tamamlanan dokümanter film için, Ünver’in kızı Gülbün Mesara, Semih İrteş, Prof. Dr. Çiçek Derman, Dürdane Ünver, İnci Ayan Birol ve Prof. Dr. Gülten Dinç özel arşivlerini açtı.