Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Şehrin dışında ve kalabalık mekânlarda meraklılarıyla buluşan kitap fuarları artık yeni bir forma giriyor. Kitapseverlerle yazarları şehrin merkezinde, aynı sahnede buluşturmayı gaye edinen ‘1. Kitap Fuarı İstanbul’, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) ziyarete açıldı. “Elit kitap fuarı” olma mahiyeti taşıyan fuar, 20 Ocak’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. İnsanların kitaplara ulaşmak için harcayacağı zamanı en aza indirmek amacıyla ilk defa gerçekleştirilecek kitap fuarında; on gün sürecinde imza günleri, mülakatlar gibi 160 faaliyet ziyaretçileri bekliyor. Ahmet Ümit, İpek Çalışlar, Müfit Can Saçıntı, Sinan Akyüz gibi isimler fuara katılacak yazarlar arasında bulunuyor. Fuarda dünyaca meşhur yazarların kitapları ile buluşacak olan ziyaretçiler; aynı zamanda “Damdaki Kemancı”, “Dali’nin Kadınları”, “Banka Soygunu”, “Hayvan Çiftliği” gibi kitaplardan adapte edilen tiyatro gösterimlerini de yarışma ve çekilişlerden kazandıkları davetiyeler ile Zorlu PSM’de ücretsiz olarak seyredebilecekler.