Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

16 Haziran’a kadar devam edecek programda, yazar Koçu hayattayken ancak G harfine kadar basılabilmiş olan 11 ciltlik İstanbul Ansiklopedisi’nin muhtevası, söyleşi ve atölyelerle yorumlanacak. Dileyen katılımcılar ciltleri tarayarak “Ada”dan “Gökçınar”a maddelerin künye yazımına katkı sağlayabilecek. Koçu tarafından İstanbul üzerine kaleme alınmış diğer eserlerin yanı sıra, şehrin tarihine dair seçili yayınlara da programda yer verilecek. Koçu, İstanbul’un “muazzam kütüğü”nü meydana getirme maksadıyla 1944’te giriştiği İstanbul Ansiklopedisi çalışmasında tarihçi, edebiyatçı, akademisyen ve sanatçılardan destek aldı. 1973’e kadar basılan ciltler, birçok yanıyla şehri kayda geçirdi.