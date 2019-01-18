Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yıllardır gemi enkazlarının peşinde olan tanınmış İtalyan fotoğrafçı ve heykeltıraş Stefano Benazzo’nun kareleri Türkiye’de sergiye taşındı. Melankolik fotoğraflardan oluşan ‘Bellek Görevi: Gemi Enkazları’ sergisi Rahmi M. Koç Müzesinden sanatseverlerle buluşuyor. İnsanların denizle imtihanının, cesaretlerinin ve korkularının hatıralarını fotoğraflarıyla anlatan sanatçı Benazzo “Batıklar yalnız ve çaresiz bir vaziyette ölür, nadiren umursanır. Bu sebeple onlara sempati ve saygı göstermenin ehemmiyetine inanıyorum. Bugün tabiatın bir parçası hâline gelen batıklar aynı zamanda tarih kitaplarında yer almayan deniz insanlarının artık var olamayacak hatıralarının birer sembolü. Sert hava ve deniz bu enkazları yok etmeden önce gelecek nesiller için fotoğrafları çekip bir hafıza oluşturuyorum” diyor. “Bellek Görevi: Gemi Enkazları” sergisi, Rahmi M. Koç Müzesinde 31 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.