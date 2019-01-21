Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Cengiz Küçükayvaz’ı daha ziyade komedi filmlerinden tanıyoruz ama kendisi yıllardır tiyatronun içerisinde; öğretiyor, oyun yazıyor ve sahnede ter döküyor... Küçükayvaz en son “Yalan Dolan” adlı oyununu seyirciyle buluşturdu. Cengiz Küçükayvaz’ın yazdığı, Tema Kültür Sanat’ın sahneye taşıdığı oyun, yalanlarla içinden çıkılmaz hâle gelen bir durumun komedisi... Oyunda Züleyha Karyağdı, Hilmi Erdem ve Ethel Mülinas’in yanı sıra şarkıcı Onur Şan da rol alıyor. Geçtiğimiz günlerde gala yapan “Yalan Dolan”, çeşitli sahnelerde gösterilmeye devam edecek.

TİYATRO CANLI BİR ŞEY

Oyunu vesilesiyle sorularımızı cevaplayan Cengiz Küçüayvaz, tiyatronun kendisi için ayrı bir yeri olduğunu kaydederek “Tiyatro hiçbir şey almadan devamlı fedakârlığa dayalı bir meslek benim için… Sahnede olmak, nefes alıp veren bir mekanizmanın önemli bir dişlisi olduğunuzu hissetmek demek. Bu da gurur verici bir şey” diyor. Yalan Dolan’ı usta yazar Neil Simon’un bir hikâyesinden ilhamla kaleme aldığını ifade eden usta tiyatrocu “Oyunda komedinin bütün inceliklerini kullandık. Hikâyemiz Enver Bey’in evlilik yıl dönümü kutlamasından önce kazara kendisini vurmasıyla başlıyor. Arkadaşları da skandal olmaması için bu olayı yalanla örtbas etmeye çalışıyor. Ama bütün yalanlar birbirine karışıp işin içinden çıkılmaz bir hâl yaşanıyor” ifadelerini kullanıyor. Yalanın gerçek hayata asla bulaşmaması gerektiğini söyleyen Küçükayvaz şöyle konuşuyor: Masum yalanların kimseye zararı olmaz denilir. Ama yine de bundan hep uzak durmak lazım. En nihayetinde kötü bir şey. Oyunlardaki yalan hayatımıza bulaşmasın.

ANANEVİ TİYATROMUZ DERYA GİBİ

Uzun zamandır tiyatro eğitimi verdiğini söyleyen usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz “Tiyatroya olan rağbet son yıllarda oldukça artmış durumda. Ancak artık tiyatroya damga vuracak oyun yazılamıyor. Alman tiyatrosu Brecht üzerine kurulu olduğu için Berlin Ensemble mevcut. Bizim orta oyunumuz, mitlerimiz, destanlarımız var... Geleneksel eserler derya gibi fakat kullanan yok. İnşallah bunları değerlendirecek bir kurum buluruz. Geleneksel Türk tiyatrosunu hor görürseniz üstüne hangi sistemi koyarsanız koyun, çökersiniz” diyor.