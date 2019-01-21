Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde her geçen gün takipçisi artan projeyle hedef binlerce kişiyle düzenli olarak her gün kitap okumak. Proje kapsamında Hayati İnanç, önceki gün İhlas Koleji Konferans salonunda düzenlenen söyleşi ve imza gününe katıldı, “Can Veren Pervaneler-1” kitabını okuyucuları için imzaladı. Söyleşiye 500’e yakın kişi katıldı. Okuma organizasyonuna katılanlara çeşitli hediyeler ve katılım sertifikası verildi. Söyleşide konuşan proje sorumlusu Raşit Ağzıkara; “Her geçen gün biraz daha ekranlara bağımlı hâle geldiğimiz bu çağda, kitap okuma alışkanlığımızı düzenli hale getirmek için ‘Haydi Kitap Okuyoruz’ dedik. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek belirlediğimiz kitapları siz de bizimle birlikte okuyabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye ‘Haydi Kitap Okuyoruz’ sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bize kapılarını açan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Sayın Bedri Yeltekin’e teşekkür ederiz. Amacı kitap okumak ve okutmak olan bu projeye sahip çıkalım” dedi.

“BU İKİ KİTABI MUTLAKA OKUYUN”

Divan Edebiyatı’ndan seçkin beyitler okuyan ve kendi tanımıyla “Türkçeden Türkçeye tercüme yapan” Hayati İnanç, dinleyenlerine duygu dolu dakikalar yaşattı. İnanç “İki kitap sizlere vasiyetimdir; birisi ‘Mızraklı İlmihal, diğeri de Şevâhid-ün Nübüvve” dedi.









