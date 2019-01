Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu seneki Oscar Ödüllerine Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un “Sarayın Gözdesi” (The Favourite) ile Meksikalı yönetmen Alfonso Cuarón’un “Roma” filmleri damga vurdu. İki eser, “En İyi Film” ve “En iyi Yönetmen” de dâhil olmak üzere 10 ayrı daldaki mükâfata aday gösterildi.”Vice” ve “A Star Is Born” 8 dalda, “BlacKkKlansman” 6 dalda, “Bohemian Rhapsody” ile “Green Book” filmleri ise 5 dalda ödüle aday gösterildi. Oscar’da En İyi Yönetmen dalında ise Spike Lee (BlacKkKlansman), Alfonso Cuaron (Roma), Pawel Pawlikowski (Cold War), Adam McKay (Vice), Yorgos Lanthimos (The Favourite) yarışacak. 91. Akademi Ödüllerinin sahipleri 24 Şubat’ta Los Angeles’ta yapılacak olan törende açıklanacak.