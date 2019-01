Türkiye Gazetesi

Instagram hesabından açıklama yapan Say “Sayın Erdoğan’ın taziye telefonundaki ses tonunda da sezinledim, bir uzlaşı kapısı aralanmak istiyordu” ifadesini kullandı. Daha önce dindar kesimler hakkında sarf ettiği ifadeler için de öz eleştiride bulunan Fazıl Say “İnsanız hata yaparız, hatadan dönmek hatayı düzeltmek ise erdemdir, insani bir durumdur. Fazıl Say da pek çok hata yapmıştır hayatında. Haklı olduğu konularda bile üslup yanlışı yapmıştır, haksız duruma düşmüştür, pek çok haksızlığa da uğramıştır...” açıklamasını yaptı. Sanatçı Say, özetle şunları ifade etti: Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını hissettim. Bu ilk buluşmanın Beştepe’de değil, benim konserimde olması gerektiğini direttim. Ülkemizde kültürün sanatın özgür olması, toplumsal uzlaşıların umut ışığı yakması gerekmekte. Ben özgürlükçüyüm. Birbirimizi anlayabilmeli, dostluk eli uzatabilmeliyiz.