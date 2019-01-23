Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Şef Orhan Şallıel ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, Türk müziği ile klasik Batı müziğini harmanlayarak bir çalışmaya imza attı. “Senfoni ile Saz Eserleri” müzik çalışması, yarın İBB Cemal Reşit Rey Salonu’nda (CRR) gerçekleştirilecek tanıtım konseriyle sanatseverlerle buluşacak. Şef Şallıel’in orkestral yönetimi ile Türk müziğinin seçkin eserleri, klasik Batı müziğinin form ve yaklaşımları ile yeniden bezenerek yorumlanacak.