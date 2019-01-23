Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinema ve dizi filmlerin aranan oyuncularından Nazan Kesal, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde sinema ve oyunculuk serüvenini anlatacak. Gazeteci Bedir Acar’ın sunduğu ‘Sanatın Ustaları Konuşuyor’ adlı mülakata katılacak olan Kesal, dizi sektörü, sinema dünyası ve oyunculuğa dair tecrübelerini paylaşacak. Son olarak TRT1’de yayınlanmaya başlayan Halka dizisinin oyuncuları arasında yer alan Kesal, daha evvel yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları ve Kayıp Şehir dizileriyle büyük bir hayran kitlesi edindi. Tiyatro kökenli sanatçı, Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği İklimler ve Tayfun Pirselimoğlu imzalı Saç filminde de yer almıştı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde 24 Ocak Perşembe akşamı saat 19:30’da başlayacak olan mülakat programı herkese açık olarak gerçekleşecek.