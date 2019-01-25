Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

13. Contemporary Istanbul Fuarı’nda 2 bin 286 ziyaretçi ile yüz yüze yapılan anket, sanata olan artan rağbeti ortaya koydu. Anket neticelerine göre, sanat eserlerinin satıldığı ve sergilendiği fuarı ziyaret edenlerin yüzde 64’ü kadınlardan oluştu. ‘Duvarlarınızda ne asılı’ sorusuna ilk sırada yüzde 49 ile ‘sanat eseri niteliğinde tablo’ cevabı verildi. Ankete katılan ziyaretçilerin yüzde 55’ini 19-35 yaş aralığındakiler oluştururken, 18 yaşından küçük olanlarının oranı ise yüzde 7 olarak tespit edildi. Bu da fuarın gençlerin yeni gözdesi olduğunu ispat etti.