Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Geçtiğimiz günlerde Akbank Sanat’ta açılan “Yüzler ve Yerler” başlıklı fotoğraf sergisi, farklı simalar üzerinden çok kültürlü yaşayabilmeye dair mesajlar veriyor. Daha önce de İstanbul’da sanatsal çalışmaya yaptığını ve İstanbul’da bulunmanın gurur verici olduğunu söyleyen Afrika kökenli sanatçı Theo Eshetu, eserleri için çıkış noktasını şöyle anlatıyor: “İnsanlar ‘Geldiğin yere dön’ dediklerine ‘Burası neresi ve insanlar neden böyle diyorlar’ diye merak ediyorsunuz. Bu ‘nereye ait olduğumuz’ düşüncesi, sergi fikrinin ortaya çıkmasında etkili oldu” diyor. Eshetu, “Kültürel kimlikler hiçbir zaman sabit olmamış, politika tarafından biçimlendirilmiş. Bazen tarihî hadiseler tarafından inşa edilmiş ve yıkılmış, nüfusların göç etmesiyle dalgalanmalar göstermiştir. Kimlikler tabiatları gereği devamlı değişim içerisindedir. Bizim tek tanımlayabileceğimiz şey şimdiki zamandır. Şimdiki zaman sırtında geçmişin hayaletlerinin getirdiği bir yükü taşımaktadır” diye konuşuyor. İki video enstalasyonunun da sunulduğu sergi, 9 Mart’a kadar Akbank Sanat’ta sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.