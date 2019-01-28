Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Merkezin sanat yönetmeni Fatma Keskin, faaliyeti sömestr dönemine denk getirerek çocukları kitapla buluşturduklarını belirtti. Keskin, faaliyete 23 yayınevinin katıldığını söyledi. Öğrenciler ile ailelerinin etkinliğe yoğun alaka gösterdiğini kaydeden Keskin, “Çocukların kitap okuma alışkanlığını ciddi derecede arttı. Buraya geldiklerinde ebeveynler ve çocuklar kendilerine uygun kitap bulabiliyor. Bu da kitap okuma oranının arttığının bir delilidir” dedi. Çocuk Kitap Günleri, 3 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.