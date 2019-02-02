Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği, “Organize İşler Sazan Sarmalı” filmi dün Türkiye genelinde vizyona girdi. Film için yapılan özel gösterimde iş ve sanat dünyasının tanınmış isimleri bir araya geldi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman da filmin oyuncularını yalnız bırakmadı. Sinema filminin oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Okan Çabalar, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan’ın yanı sıra filmin müziklerini yapan Deniz Erdoğan ile Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener de filmi ilk kez beyazperdede izledi. Uzun zamandır beklenen yapım, sinemada bilet fiyatları tartışmasının ardından, gösterimi geciktirilen filmler arasında, sinemaseverlerle buluşan ilk yapım oldu. Gösterim sonrası konuşan sanatçılar yeni kanun hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

¥ Yılmaz Erdoğan: Türk sineması çok önemli bir eşikten geçti. Bundan sonraki 100 yılı etkileyecek kadar değerli bir kanuni değişiklik yapıldı. İnşallah yeni çıkan kanunla olay tatlıya bağlandı.

¥ Şahan Gökbakar: Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı nezdinde çok önemli adımlar atıldı.

¥ Cem Yılmaz: Üreten, yazan, çizen ve oynayanların pek hak etmediği bir süreç yaşadık. İnşallah yeni çıkan kanunla bu tatlıya bağlanmıştır. İSTANBUL İHA