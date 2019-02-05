Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grand Pera Emek Sahnesi, 8 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’da İrfan Kangı’nın hem yazıp hem yönettiği aynı zamanda Melda Gür, Merve Sevi, Ebru Karanfilci ve Duygu Şen ile beraber oynadığı bir komedi oyunu “Kadın Kafası”nı izleyiciyle buluşturacak. Oyunun konusu Aylin, Betül, Beyza ve Sevil 4 arkadaş ve can dostlardır. Aylin, Betül, Beyza ve Sevil bir akşam evde kız kıza oturup sohbet etmeye ve hayatların da ki erkekleri çekiştirmeye başlamalarıyla eğlence başlıyor. İşin garip tarafı anlatılan, hayal edilen adamlarla hayallerini yıkan adamlar ne kadar da birbirine benziyor. Seyirciye düşense kendi hayatlarına bakıp düşünmek, bolca kahkaha atmak ve Kadın kafasına erişmek.

Baş Belaları Grand Pera Emek Sahnesi’nde



Yönetmenliğini İrfan Kangı’nın yaptığı Yosi Mizrahi, İpek Tanrıyar ve Dost Elver gibi sevilen sanatçıların yer aldığı “Baş Belaları” oyunu 22 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’da Grand Pera Emek Sahnesi’nde sahnelenecek. Tiyatro severlerin beğeni ile izleyeceği oyunda, aynı evde yaşamaya başlayan bir çiftin hayatları ne kadar değişebilir ve nasıl mahvolabilir? Kerem'le mutlu bir birlikteliği olduğunu zanneden Meltem aslında kendisinden nefret edildiğini ve evden kovulmak istendiğini bilmiyorsa? Kerem sevgilisini evden yollayabilmek için en yakın arkadaşı Taner'den yardım için evlerinde kalmasını ve Meltem'i göndermesine yardım etmesini isterse ortaya büyük bir karmaşa ve komedi çıkar mı? Tüm bu soruların cevabı 2 saat boyunca düşmeyen temposuyla birbirlerinin başına bela olan baş belalarında...