Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grunge müziğine gönül verenlerin buluşma gecesine ev sahipliği yapacak Grand Pera Emek Sahnesi’nde, 23 Şubat akşamı saat 20.00’da hayatlarının büyük çoğunluğunda aynı apartmanda yaşayan altı Seattle’lı gencin grunge müzik döneminde sevgi ve başarıyı aramalarının konu edindiği ve müziğin efsanevi isimlerinden Chris Cornell, Eddie Vedder ve Stone Gossard’ın oynadığı Singles fiminin özel gösterimi yapılacak. Ardından saat. 22.00’da Grand Pera Alternatif Sahne’de Bilge Kösebalaban, Nirvana’nın her biri müzik tarihine yazılan unutulmaz şarkılarını seslendirecek. 90’ların olmazsa olmazı oduncu gömlekli ve Converse ayakkabılı ziyaretçilerle de Grand Pera’da grunge ruhu tam anlamıyla tekrar anılacak.

Grunge müziğinin dünyada efsaneleşmesine ön ayak oldu



Kurt Cobain (Nirvana), 80’li yılların son döneminde alternatif Rock’ın alt dalı olarak ortaya çıkan aynı zamanda bir yaşam tarzı olan tatlı bir tona sahip müzik türü “Grunge”ın 90’ların efsane müzik türü olmasına ön ayak oldu. Cobain’in yazdığı “Smells Like Teen Spirit” grunge müziğin en bilinen şarkısı ve 1991 çıkışlı bu şarkı, grunge müziğin marşı olarak anılıyor.



Singles filmi, Seattle’lı gençlerin dünyasına çekecek



Ünlü yönetmen ve eski Rolling Stone müzik yazarı Cameron Crowe, 90’larda çektiği Seattle’lı gençlerle dünyanın tanışmasına vesile olan “Singles” filminde, çok sevdiği grunge müzisyenlerine rol verir. Filmin oyuncuları, Matt Dillon’ın başarıyı yakalamaya çalışan grubunun üyelerinden olan Chris Cornell, Eddie Vedder, Stone Gossard gibi Pearl Jam üyelerinden oluşuyor. Seattle'da sadece bekarların yaşadığı ufak dairelerden oluşan bir apartmanda yaşayan yirmili yaşlarındaki gençlerin Grunge'ın altın çağında yaşama uyum sağlama çabalarının anlatıldığı eserde, dikkat çekecek derecede rolü olan iki grunge ikonu vardır: Eddie Vedder ve Chris Cornell.