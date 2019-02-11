Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seramik sanatçısı 68 yaşındaki Beyhan Gürsoy, tarihî Balat semtindeki evleri, birebir işlediği seramiklerde yaşatıyor. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik Bölümü mezunu olan Gürsoy, Fatih ilçesinin Balat semtindeki evlere olan aşkıyla yola çıkarak satın aldığı bir evi restore ettirdi. Kendisine evde bir atölye kuran Gürsoy, fotoğraflarını çektiği evlerin 10-15 santimetrelik birebir kopyalarını küçük seramiklere işleyerek renklendiriyor.

Gürsoy, eserleriyle hem tarihî semtin yaşatılmasına hem de tanıtımına katkı sağlıyor. İki çocuğu olduğunu ve emekli olmadan yaklaşık 1,5 yıl önce Balat’ta bir ev satın aldıklarını belirten Gürsoy, “Biz eski evleri ailece çok seviyoruz. Çünkü çocukluğumuz Eskişehir’de böyle Odunpazarı dediğimiz yerde, cumbalı, bahçeli, çok şirin bir evde geçmişti. Biz o evi hiç unutamadık. Zaman içerisinde hafızamızda hep öyle bir eve sahip olma fikri gelişti. Sonra Balat’a yolumuz düştü” dedi.

Satın aldığı evin 7 ay süren restorasyonunun ardından sanat evine dönüştüğünü aktaran Gürsoy, burada seramik, ahşap boyama ve resim üzerine kurs verdiğini ifade etti. Daha sonra kursu kapatarak seramik atölyesini işletmeye devam ettiğini aktaran Gürsoy, “Şimdi pazar, pazartesi günleri hariç her günümü burada geçiriyorum. Fener

Balat evlerini, bu güzel tarihî evleri severek çalışıyoruz ki bu yaptıklarımıza yansıyor” şeklinde konuştu.