Oscar olarak bilinen 91. Akademi Ödülleri töreni ilklere sahne oldu. ABD’nin Los Angeles şehrindeki Dolby Theater’da önceki gece yapılan renkli törende ödüller sahiplerini buldu. Queens müzik grubunun performansıyla başlayan tören, otuz senedir ilk defa bu sene resmî bir sunucusu olmadan yapıldı. Siyahi sinemacıların ön plana çıktığı gecenin en çok ödül alan filmi, Bohemian Rhapsody oldu. Filme “En İyi Erkek Oyuncu”, “En İyi Kurgu”, “En İyi Ses Kurgusu” ve “En İyi Ses Miksajı” dallarında mükâfat verildi. “En İyi Film Ödülü” de bir zamanlar ABD’de siyahların yaşadığı sıkıntıları anlatan Green Book’a verilirken “En İyi Yönetmen Ödülü” ise Roma filmi ile Alfonso Cuaron’un oldu. “En İyi Animasyon” ödülüne layık görülen “Spider-Man: Into the Spider-Verse” filminin yönetmeni Peter Ramsey, bu dalda ödül alan ilk siyahi yönetmen oldu. Gecede, “A Star Is Born” filminde rol alan Lady Gaga ve Bradley Cooper’ın filmin “Shallow” adlı şarkısını sahnede birlikte seslendirmesi dikkat çekti.

İŞTE ÖDÜLLERDEN BAZILARI

En İyi Film: Green Book

En İyi Yönetmen: Alfanso Cuaron (Roma)

En İyi Erkek Oyuncu: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

En İyi Kadın Oyuncu: Olivia Colman (The Favourite)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali (Green Book)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regine King (If Beale Street Could Talk)

En İyi Özgün Senaryo: Nick Vallelonga, Brian Currie ve Peter Farrelly (Green Book)

Yabancı Dilde En İyi Film: Roma

En İyi Görsel Efekt: First Man

En İyi Kurgu: Bohemian Rhapsody

En İyi Belgesel: Free Solo

En İyi Animasyon Filmi: Spider-Man: Into the Spider-Verse

ABD, OSCAR'I USTACA KULLANIYOR

Akademi Ödülleri, diğer adıyla Oscar, verilmeye başladığı ilk günden beri politik tartışmaların merkezinde oldu. Senelerce beyaz ırktan sinemacıların ön plana çıktığı ödüller, 2016 yılında yoğun eleştiri bombardımanına tutulunca ideolojik dengeler değişti. Artık Oscar’da siyahi isimlerin ön plana çıktığı eserler ses getiriyor. Ancak eş cinsel hayat tarzının propagandasını yapan filmlerin Oscar’da sıklıkla büyük ödüle kavuşması da dikkat çekiyor. Önceki gün verilen 91. Akademi Ödüllerinde de büyük ödüller LGBT temalı filmlere gitti. “En İyi Film” dâhil üç Oscar heykelciliği verilen “Green Book”, siyahi eş cinsel bir piyanistin beyaz bir adamla yaşadığı yol hikâyesini merkezine alıyor. “En İyi Erkek Oyuncu” dâhil dört dalda ödüle layık görülen “Bohemian Rhapsody” filmi de LGBT bir fert olan şarkıcı Freddie Mercury’nin hayatını işliyor. “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alan “Sarayın Gözdesi” filminde ise eş cinsel İngiltere Kraliçesi Anne’nin etrafında dönen entrikalara odaklanılıyor.

KÜLTÜR EMPERYALİZMİ

Oscar’ın değişen ideolojisini değerlediren Yönetmen Mesut Uçakan şunları söyledi: Şüphesiz, Hollywood’un ve Oscar ödüllerinin sinema dünyasında gücü büyük. Sinemaya hâkim olan Amerika bunu iyi biliyor ve kültür emperyalizminde son kertiğine kadar da en iyi şekilde kullanıyor. Oscar’da önceden nispeten insana ve sanata dair başarılı filmler ön plana çıkarabiliyordu. Ama bu yıl yozlaşmanın en çarpıcı örneklerini öne çıktı. Ödül alan filmlere bakın; Bohemian Rapsody, Green Book, Sarayın Gözdesi… Hepsi insanın derinliklerine inmek gibi sanatsal güzellemelerle takdim edilen eş cinsellik güzellemeleriyle dolu. Merkeze insanı ve toplumu oturttuğumuzda böylesine bir gücün çirkinliklerini görememek büyük bir dert.