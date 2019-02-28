TRT Çocuk Televizyonu’nda yayımlanan Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga’nın maceraları 2 Mart Cumartesi günü Akbatı Alışveriş Merkezi'nde çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Ege İle Gaga’nın Ay Macerası müzikali saat 14.00’da zemin kat havuz önünde ücretsiz olarak sahneleneceği kaydedildi.
Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga çocuklarla buluşacak
28.02.2019 - 11:50 | Son Güncelleme: 28.02.2019 - 11:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TRT Çocuk Televizyonu’nda yayımlanan Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga’nın maceraları 2 Mart Cumartesi günü çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ege ile Gaga,
607623 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/607623.aspx
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