Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 No.lu beIN HD kanalında seyircilerle buluşan ‘Game of Thrones Özel’ yayınında, tüm sezonlardan röportajlar, kamera arkası görüntüleri, hane ve karakter tanıtımları yer alıyor. Yapım 30 Nisan tarihine kadar sinemaseverlerle buluşuyor.