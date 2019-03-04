1 No.lu beIN HD kanalında seyircilerle buluşan ‘Game of Thrones Özel’ yayınında, tüm sezonlardan röportajlar, kamera arkası görüntüleri, hane ve karakter tanıtımları yer alıyor. Yapım 30 Nisan tarihine kadar sinemaseverlerle buluşuyor.
Game of Thrones’a en özel gösterim
04.03.2019 - 06:14 | Son Güncelleme: 04.03.2019 - 06:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Televizyon tarihinin en çok seyredilen dizilerinden ‘Game of Thrones’un final sezonu öncesinde özel görüntüler geldi.
Etiketler : game of thrones özel,
608308 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/608308.aspx
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