Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli ebatlarda ve türdeki balonları kullanarak balon katlama sanatını görsel bir şölene dönüştüren, Yetenek Sizsiniz yarışması finalistlerinden Mehmet Erdem, Pazar günü (dün) KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi’nde gösterisini sundu. Mehmet Erdem, gösterinin sonunda çocukları sahneye alarak farklı şekillerde hazırladığı balonları çocuklara hediye ederek onları mutlu etti.

Çocuklar eğlenirken öğrendi

AVM'de Cumartesi günü gerçekleşen 'Kurabiye Atölyesi' ve 'İllüzyon Show' etkinlikleri çocuklara keyifli saatler yaşattı.