Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve sanat dünyamızdan usta isimler, gençlerle bir araya geliyor. Esenler Belediyesi’nin tertiplediği ‘Usta Çırak Buluşmaları’ program dizisine karikatürist, oyuncu ve senarist Hasan Kaçan ile sanatçı Mazhar Alanson misafir olacak. Hasan Kaçan, 24 Mart Pazar günü saat 15.00'te Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde söyleşi gerçekleştirecek.



MAZHAR OLMAK…

Mazhar Alanson da 25 Mart Pazartesi günü aynı mekânda "Mazhar Olmak" isimli bir söyleşi programına katılacak. Alanson, programda dillerden düşmeyen şarkılarının hikâyesini dinleyicilerle paylaşacak.