Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yarın Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Ahlat Ağacı’ filminin gösterimi ile başlayacak olan BTFMF, Murat Düzgünoğlu’nun yönettiği ‘Halef’ filmi ile 21 Mart’ta sona erecek. Festival programında ayrıca Tunç Okan’ın ‘Otobüs’, Mustafa Karadeniz’in ‘Çınar’, Sefa Öztürk’ün ‘Güven’, Hacı Mehmet Duranoğlu ve Atalay Taşdiken’in ‘Bırakın Çocuk Oynasın’, Vuslat Saraçoğlu’nun ‘Borç’, Ramin Matin’in ‘Son Çıkış’ ve Murat Düzgünoğlu’nun ‘Halef’ filmleri de yer alacak. ABD’deki en eski Türk film festivallerinden biri olan BTFMF, film gösterimlerinin ardından konserlerle 28 Nisan’a kadar devam edecek. Festivalin kurucu direktörü Erkut Gömülü, Türkiye’de seyirciye ulaşma imkânı sınırlı olan filmlerin Amerikalı seyirciyle buluşabildiği ender platformlardan biri olmasının festivalin en mühim başarısı olduğunu ifade etti.