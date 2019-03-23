Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İlan edilen 2019 Göbeklitepe yılı çerçevesinde Eylül ayında Şanlıurfa’da Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali tertiplenecek. Şanlıurfa Valiliği ve Turizm AŞ Genel Müdürlüğünün himayesinde gerçekleştirecek olan Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk uluslararası film festivali olma özelliğini taşıyor. Başkanlığını sinema filmi yapımcısı Halit Ziya Alptekin’in üstlendiği festivalin, dünyanın en prestijli sinema organizasyonları arasına girmesi hedefleniyor. Film festivalinin ülke turizmine çok mühim katkılar sunacağını ifade eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin “Göbeklitepe üzerinden hem Şanlıurfa’nın hem de ülkemizin tanıtımını yapma adına bir dizi çalışma yürütüyoruz. Dünyanın en önemli oyuncu yönetmen ve yapımcılarını şehrimizde ağırlayacak olmanın heyecanını şimdiden yaşıyoruz” diyor.