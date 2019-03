Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’nin dijital televizyon platformu TV+, klasik filmleri, İstanbul’un tarihî mekânlarında seyirciyle buluşturacak. “TV+ ile Filmler Sıra dışı!” programı çerçevesinde, farklı mekânlarında film gösterimleri gerçekleştirilecek. 6 hafta boyunca devam edecek faaliyette "Shape of Water", "Cold War", "The Greatest Showman", "Hitchcock Truffaut" ve "Everybody Knows" gibi filmler gösterime gelecek.

SIRA DIŞI HEYECANI

Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, “Sinema sektörünü sadece dijitalde değil tüm platformlarda sahiplenmeyi amaçladık. Bu çerçevede geçen yıl film festivallerine sponsor olduk. Türkiye’de sinema sektörünün gelişmesi ve daha çok izleyiciye ulaşması için çalışıyoruz. BKM ile yaptığımız işbirliğiyle, abonelerimize en sevilen Türk filmlerini ücretsiz sunuyoruz. Sinema endüstrisine sunduğumuz katkıyı bir adım daha ileri götürüyor ve klasik filmleri sıra dışı tecrübeyle izleyicilerimizle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz” diyor.