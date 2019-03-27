Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen ‘yamaç ıslah çalışması’nın büyük bölümü tamamlandı. Ekipler, üç aşamada yürütülen çalışmalarda 79 bin metrekare alanda dört bin ton kaya temizliği gerçekleştirdi. Sümela Manastırı’nda riskli görülen yaklaşık 360 tonluk kaya kütlesinin düşürülmesi için çalışma başlatıldı. Tek parça hâlindeki dev kayanın düşürülmesi ile manastır ve bölgesindeki kaya tehdidi de büyük nispette ortadan kalkacak. Bu çalışmanın tamamlanması ile manastır, 18 Mayıs’ta ziyarete açılacak. MAÇKA