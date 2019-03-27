Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ING Bank, ING’lileri Dünya Tiyatrolar Günü’nde tiyatroya bir adım daha yaklaştırmak için hayata geçirdiği önemli bir iş birliğini duyurdu. Sanatı daha geniş kitlelerle buluşturma misyonuyla hareket eden banka, açıldığından bu yana şehrin kültür-sanat hayatında önemli bir yer edinen Baba Sahne’nin ana sponsoru oldu.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü çerçevesinde duyurulan iş birliği kapsamında ING kart sahipleri, bankanın reklam yüzü olan Ozan Güven’in Günay Karacaoğlu ile başrolü paylaştığı 'Don Kişot’um Ben' oyunu da dahil olmak üzere Baba Sahne yapımı tüm oyunları Nisan ayından itibaren yüzde 20 indirimle seyredebilecek.