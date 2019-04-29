Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Artev Sanat Galerisinde sanatseverle buluşan sergide, Yalnızcık ve Aydın’ın son dönem çalışmalarından oluşan yaklaşık 40 eser yer alıyor. İki sanatkâr, İstanbul’u iki farklı teknikle tasvir ediyor. Yalnızcık’ın eserlerinde yalın ve dingin tabiat tasvirleri, yumuşak renk seçimleriyle yapılıyor. İstanbul minyatürleriyle tanınan Raif Aydın ise ince ve detaylı klasik minyatür tekniğini modern resim yorumlarıyla birleştiriyor. Sergi, 15 Mayıs tarihine kadar, Artev Sanat Galerisinde görülebilecek.