Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Don’t Worry Be Happy” şarkısıyla dünya genelinde müzikseverlerin beğenisini kazanan 10 Grammy ödüllü usta müzisyen Bobby McFerrin, PSM Caz Festivali kapsamında 6 Mayıs’ta müzikseverlerle buluşacak. “Tüm izleyicilerime şarkı söylerken hissettiğim inanılmaz özgürlük duygusunu tattırmak istiyorum” diyen McFerrin’e kendi vokal grubu Gimme5’ın yanı sıra, a capella alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla öne çıkan Başak Doğan’ın kurduğu Chromas korosu da eşlik edecek.

Bobby McFerrin sahnede; dört oktavlık vokal genişliği, eşsiz kelime haznesi ve bedenini kullanarak keşfettiği stiliyle cazdan popa, klasikten Afrika ezgilerine, dünya müziklerini barındıran sürprizlerle dolu bir performans sergileyecek. “Circlesongs” konseptiyle; tamamı insan sesiyle, anlık ve canlı olarak üretilen ezgi ve ritimlerden oluşan benzersiz müziğiyle McFerrin, Gimme5 ve Chromas ile birlikte dinleyicilere unutulmayacak bir gece yaşatacak.

Çok sesli müziğin Türkiye’deki önemli temsilcilerinden Chromas

“Ritmik Koro”, “Akıllı Koro” ve “VOPA - Vocal Painting” (Sesle Boyama) disiplinlerinin Türkiye’deki tek temsilcisi olan Chromas, birçok uluslararası projenin ardından yeteceğini bu kez Bobby McFerrin ile birlikte sergileyecek.

Danimarka Kraliyet Konservatuarı’na kabul edilen ve tam notla mezun olan ilk Türk öğrenci Başak Doğan tarafından 2015 yılında kurulan Chromas, müziğe ilgi duyan öğrenciler ve farklı meslek gruplarından gönüllülerden oluşuyor ve profesyonel bir ruhla çok sesli müziğin en iyi örneklerini ortaya koyuyor.