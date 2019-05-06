Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Farklı disiplinlerden 99 sanatçı, ramazanda “Fecr” temalı sergide bir araya geldi. Sanata yeni bir bakış açısı getirmeyi gaye edinen Ramart Platform tarafından organize edilen sergi, Türk ve İslam Eserleri Müzesinde açıldı. RAMART Yönetim Kurulu Başkanı Alpay Tarhan, yeni bir sanat platformu olan ve her yıl ramazan ayında gerçekleştirilecek projenin, yüzlerce yıllık tarihimiz ile beslenen kültürümüzden ilham aldığını söyledi. Ramart Platform 2019’un küratörü Beste Gürsu da “Bir buçuk senelik hazırlık safhasının ardından burada, ramazan ayının başlangıcında, geleneksel ve çağdaş sanatçıları bir çatı altında topladık. Bütün jenerasyonlardan sanatçılarımız var. Masterclass sanatçılardan, gelecek vadeden sanatçılara, çok zengin bir karma oluşturduk” ifadelerini kullandı. Ramart Platformu 10 Mayıs’a kadar devam edecek.