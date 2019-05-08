Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

MKM Attila İlhan Salonu’nda önceki gece yapılan ödül töreninde ‘Tiyatro Onur Ödülü’ usta sanatçı Zihni Göktay’a takdim edildi. Sinema dalında ‘Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu’ ödülü Damla Sönmez’e, ‘Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu’ mükâfatı ise Serdar Orçin ve Muhammet Uzuner’e verildi. Tiyatro dalında ise ‘Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu’ Deniz Karaoğlu, ‘Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu’ Funda Eryiğit seçildi. Komedi Dalında ‘Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu’ ödülüne de ‘Organize İşler 2-Sazan Sarmalı’ filmindeki rolüyle Kıvanç Tatlıtuğ layık görüldü.

Gecede söz alan Sadri Alışık’ın oğlu Kerem Alışık “Bu törenler, bu hatırlamalar aslında bir nevi bir kavuşma oluyor. Sadri Alışık gibi değerlerin gidecek yerleri yok, gittikleri de yok. Onlar hep geliyorlar. Aklımıza geliyorlar, kalbimize geliyorlar, kalbimizin üstünde oturuyorlar” diye konuştu.