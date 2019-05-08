MURAT ÖZTEKİN
35. Genç Günler’in Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek açılışında, Şehir Tiyatroları Genç Tiyatro, Dostoyevski’nin “Öteki Ben” oyununu sahneleyecek. Genç Günler boyunca 94 seans oyun Harbiye Muhsin Ertuğrul, Fatih Reşat Nuri, Üsküdar Kerem Yılmazer, Üsküdar Musahipzade Celâl, Ümraniye, Kağıthane Sadabad ve Kadıköy Haldun Taner Sahneleri’nde tiyatroseverlerle buluşacak. Faaliyetlerde, klasik eserler seyircilerin beğenisine sunulacak. Bütün faaliyetler ücretsiz olarak seyredilebilecek.