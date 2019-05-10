Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akmerkez Kids Zone’da çevre bilinci eğlenceli bir şekilde aşılanacak. Yapılan bilgilendirmede; 11 Mayıs'ta Çocuk Gelişimi uzmanı Nur Akdemir anlatımıyla gerçekleşecek ‘Ekolojik Mahalle’ atölyesinde, minik misafirler daha temiz, bilinçli ve ekolojik bir dünyaya ulaşmak için kolları sıvayacak ve işe kendi mahallelerini tasarlayarak başlayacaklar.

Kids Zone’da, minik misafirlerine ‘Ekolojik Mahalle’ anlatılacak, ardından çocuklardan kendi mahallerini çizerek kurgulamalarını istenecek. En son da atölyeye katılan misafirlerine ‘Ekolojik Mahalle’ kitabını hediye edecek. Ücretsiz olarak gerçekleşecek olan atölye çalışması kontenjanla sınırlı olduğu belirtilirken bu atölyeye katılmak isteyen ebeveynlerin Akmerkez instagram hesabına mesaj göndermeleri isteniyor.