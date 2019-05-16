Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Festivalin organizatörleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "The Square" filmiyle Altın Palmiye Ödülü kazanan Östlund'un bu yıl festivalin jüri başkanlığını yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Östlund'un yönetmenliğini yaptığı "The Square", "Play" ve "Turist" filmlerinin önceki yıllarda SFF kapsamında gösterildiği hatırlatıldı.

Öte yandan, SFF Direktörü Mirsad Purivatra da Östlund gibi müstesna bir yönetmenin festivalin bir parçası olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bosna'daki savaşın (1992-1995) izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan SFF, geçen çeyrek asırlık süre içinde dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

Festivale bugüne kadar Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Nuri Bilge Ceylan gibi dünyaca ünlü birçok isim katıldı.