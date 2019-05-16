Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde Budaklar köyü sınırları içinde bulunan ve Batı Karadeniz’in Zeugması olarak adlandırılan Hadrianaoupolis Antik Kenti turizme açılması beklenen bölümleri turizmcilere anlatıldı.

Beraberinde kurum Müdürleri ve Turizmcilerle birlikte antik kentte inceleme yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, Hadrianaoupolis’in çok önemli bir kent olduğunu söyleyerek, “Burası aslında bütün dünyanın merakını uyandıracak özellikte bir yer. Biran önce buranın açılarak turizme kazandırılması gerekiyor.” dedi.

Gün yüzüne çıkarılan ve üstünün kapatılarak turizme açılacak olan Klise B yapısını gezen Vali Gürel’e çalışmalar hakkında bilgiler veren kazı sorumlusu Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, Hadrianaoupolis Antik Kentinde ortaya çıkan mozaiklerin dünyada eşi benzeri olmayan tekil bir örneğe sahip olduğunu söyledi.

Vali Gürel: “Bütün dünyanın merakını uyandıracak özellikte bir yer”

Karabük Valisi Fuat Gürel ise antik kentin biran önce yapıların ortaya çıkarılarak turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, “Çok önemli bir antik kentteyiz. Bu aslında bütün dünyanın merakını uyandıracak özellikte bir yer. Biran önce buranın açılarak turizme kazandırılması gerekiyor. Bu manada bizlerde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bunun için bilinç ve duyarlılık oluşturmak için buradayız. Kısa sürede buralara neler yapabileceğimizi görüşerek üstüne bir şey ekleyeceğiz” ifadesinde bulundu.