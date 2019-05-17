Gürül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milletlerarası Müzeler  Konseyinin (ICOM) 18 Mayıs'ı tüm dünyada Müzeler Günü ilan ettiğini, bu günün  Türkiye'de de 1982'den beri kutlandığını söyledi.

Müzeler Günü kapsamında her sene bir tema belirlendiğini dile getiren  Gürül, bu seneki temanın, "Kültürel Merkezler Olarak Müzeler: Geleneğin Geleceği"  olduğunu belirtti.

Genel Müdürlük olarak bu tema kapsamında birçok geleneği barındıran  zengin kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak için etkinlikler  düzenlediklerini anlatan Gürül, Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan iş birliğiyle  öğrencilerin müzeleri ziyaret ettiğini bildirdi.

Gürül, bazı müzelerde okul öncesi çocuklara yönelik atölye çalışmaları  yapıldığını ifade ederek, "Çocuklarımız çivi yazısıyla tablet yapıyor, sikke  basıyor. Bazı arkeoloji müzelerinde çocukların ilgisini çeksin diye arkeolojik  kazılar düzenleniyor. Küçük misafirlerimiz toprak havuzlarda kazı deneyimi  yaşıyorlar." dedi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün Devlet Opera ve Balesi Genel  Müdürlüğüyle yaptığı iş birliği kapsamında müzelerde belli günlerde konserler  düzenlendiğini anlatan Gürül, bu etkinliğin ilgiyle karşılandığını söyledi.

Gürül, müze kültürünün ve müzeye giden kişi sayısının her geçen gün  arttığına işaret ederek, "Müzeler Günü dolayısıyla yarın ziyaretçilerimizi  müzelerde ücretsiz ağırlayacağız. Müzeler güne özel olarak saat 23.00'e kadar  gezilebilecek." dedi.

Restore edilen Bodrum Kalesi'nin bir bölümünün de yarından itibaren  ziyarete açılacağını bildiren Gürül, "Bir hafta sonra yani  25 Mayıs'ta ise  Sümela Manastırı'nın ilk etabını açıyoruz." diye konuştu.

Sümela Manastırı'nda taş düşme riskine karşı çelik ağlar gerildiğini,  dağcı ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gürül, müzenin tamanının  ziyarete bu çalışmalar bittikten sonra açılacağını kaydetti.

ESERLER YANGINA DAYANIKLI ÇELİK DEPOLARDA KORUNUYOR

Gürül, tarihi ve kültürel eserlerin dünden geleceğe aktarılması için  müzelerde güvenlik önlemlerine de önem verdiklerini vurguladı.

Müzelerde yangın riskine karşı alarmın yanı sıra gazlı ve sulu  söndürme sistemleri kurulduğunu, büyük müzelerde düzenli yangın tatbikatları  yapıldığını, depremselliğe karşı sağlamlaştırma çalışmalarının devam ettiğini  anlatan Gürül, İstanbul Arkeoloji ve Topkapı müzelerinde bu çalışmaların  sürdüğünü, Türk ve İslam Eserleri Müzesinde ise tamamlandığını bildirdi.

Gürül, müzelerde yangına dayanaklı çelik depolar yaptıklarını ve  sergilenmeyen eserleri buralarda muhafaza ettiklerini dile getirerek, herhangi  bir yangında bu depoların içindeki hiçbir şeye zarar gelmediğini söyledi.

"10 MİLYONDAN FAZLA MÜZEKART SATILDI"

Müzekart uygulamasına da değinen Gürül, ülke genelindeki müzeleri bir  yıl boyunca ücretsiz gezme imkanı sunan Müzekart'ın 70 lira karşılığında  edinilebildiğini belirtti.

Gürül, vatandaşların Müzekart'a ilgi gösterdiğini vurgulayarak,  "2008'den bu yana 10 milyonun üzerinde satış gerçekleşti. 2023'e kadar 20 milyona  ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Müzelerin 65 yaş üzerine, öğretmen ve öğrencilere ücretsiz olduğunu  hatırlatan Gürül, Konya Mevlana ve Hacı Bektaş müzelerinin sezon boyunca ücretsiz  ziyaret edilebildiğini bildirdi.

"4 BİN 331 ESERİN YURDA DÖNÜŞÜ SAĞLANDI"

Anadolu'ya ait olduğu halde ülke topraklarının dışına çıkarılmış her  eseri, ait olduğu yere döndürmek için çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çeken  Gürül, 2004-2018'de 4 bin 331 eserin yurda dönüşünün sağlandığını bildirdi.

Gürül, en son "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp 12 parçasının yurda  getirilip Zeugma Müzesi'ne konulduğunu hatırlatarak, ABD, Avusturya, Belçika,  Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İngiltere ve İtalya'da bulunan eserlere yönelik  girişimlerle ilgili süreçlerin devam ettiğini bildirdi.

YENİ MÜZELER

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı 205 müze, 125  türbe, 141 ören yeri olduğunu, 3 milyonun üzerinde ise eser bulunduğunu ifade  eden Gürül, "Bunların ortalama yüzde 10'u, 20'si sergide, kalanı depolarda.  Aslında eser yönünden çok zenginiz. Daha fazla müze açmak gerekiyor." dedi.

Bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü belirten Gürül, Erzurum, Manisa,  Mersin, Tarsus, Kilis, Van, Kayseri ve Tunceli'de yeni müze binalarının  yapılmasının planlandığını bildirdi.

Murat Gürül, Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesi, Muğla Milas Uzun Yuva Anıt  Mezar Müze Kompleksi'nin 1. etabı, Batman Hasankeyf Müzesi'nin 1. etabı, Uşak  Müzesi, Muğla Milas Taş Eserler Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi,  İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi'nin etnografya bölümünün ziyarete açılan  müzeler arasında olduğunu kaydetti