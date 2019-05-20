Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

On dokuzuncu senesini dolduran dergi, yeni sayısında dosya mevzuu olarak “hikâye”yi işledi. Teori, inceleme ve soruşturma üst başlıklarında, usta kalemlerden geleceğe ışık tutacak eserlere yer verilen yeni sayıda “hikâye”nin özüne inildi. Prof Dr. Şaban Sağlık, Recep Seyhan, Necmettin Evci ve Şeref Akbaba hikâyenin teorik ve düşünce atlasına renk katan yazılarıyla dosyada yer aldı. Ayrıca, Necip Fazıl, Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlugibi yazarların hikâyeleri üzerine değerlendirmeler yer aldı. Günümüz hikâye yazarları da yeni sayıya katkıda bulundu.