Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sultanahmet’teki Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesinde gerçekleştirilen “Salih Mirzabeyoğlu ve Büyük Doğu-İBDA” başlıklı panel, Mirzabeyoğlu’nun hayatını anlatan film gösterimiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan yazar Mevlût Koç “Necip Fazıl ve Salih Mirzabeyoğlu, anlık bir parıltı hâlinde yayılan asaletleriyle, bineğimiz olan bu dünyayı güzelleştiren iki güzel insandı. Kurtarıcı fikirleriyle bizi bütünleyen ve selamete erdiren, hayat ve sanatlarıyla bizleri hakka ulaştıran bir köprüydüler” diye konuştu. Gazeteci yazar İsmail Kılıçarslan da “Kim karşısında durursa dursun bu toprakların hakiki mayası, hakiki hikâyesi, direniş hattı İslam’dır. Bizi kim ne kadar ötekileştirmiş olursa olsunlar, vaktizamanı geldiğinde Seyyid Abdülhakim Arvasi, Necip Fazıl ve Salih Mirzabeyoğlu’ndan öğrendiğimiz gibi çıkarız, gereğini yaparız” değerlendirmesinde bulundu.