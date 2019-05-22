Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, müze ve ören yerlerinin toplam ziyaretçi istatistiğini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 2018 yılındaki toplam müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı 28 milyon 169 bin 615 olarak belirlendi. Bu rakam 2017 yılında 20 milyon 509 bin 746 olurken, artış yaşandığı gözlendi.

‘En çok ziyaretçi ağırlayan müze ise İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi oldu’

2018 yılında en çok ziyaretçi ağırlayan müze ise İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi olurken, 3 milyon 4 bin 620 kişiye ev sahipliği yaptığı görüldü. İl bazında müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısı incelendiğinde ise 7 milyon 387 bin 680 kişi ile İstanbul’un ilk sırada yer aldığı tespit edildi. İstanbul’dan sonra en çok ziyaretçi ağırlayan ikinci il ise 2 milyon 955 bin 198 ile Konya olurken, üçüncü sıraya 2 milyon 950 bin 249 kişiyle Nevşehir’in yerleştiği kaydedildi.

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında müze ve ören yerleri ile alakalı toplam 46 bin 672 haber çıkışı tespit edilirken, bu rakamın 2017 yılında 39 bin 718 olduğu görüldü.