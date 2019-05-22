Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Yaren Zeybek Kulübü, her ay zeybeklik alanında uzmanlaşmış sanatçılarla kursiyerlerini buluşturmak üzere düzenlediği Usta Yaren Günleri atölye çalışmalarındaki bilgi ve birikimi paylaşmak için bu sene ilki düzenlenen 'Zeybek Gecesi' etkinliğini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede 14 Haziran 2019 Cuma günü gerçekleşecek 1’inci geleneksel Zeybek Gecesi'ne bir çok ünlü isim de destek verecek.

Geceye katılacak isimler arasında zurna enstrümanının yaşayan efsanelerinden, sadece Türk müziğine değil, dünya müzik mirasına da önemli katkıları bulunan TRT İzmir Radyosu sanatçısı Halil Çokyürekli ile bu alanda yetiştirdiği oğlu Muharrem Çokyürekli, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü’nden mezun genç, yetenekli ve gelecek vaad eden müzisyenler arasında bulunan klarnet sanatçısı Mert Can Selçuk ve gitarist Vehbi Can Uyaroğlu ile İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarından mezun bağlama sanatçısı Erhan Uslu, kabak kemane sanatçısı Mehmet Şimşek, perküsyon sanatçısı Barış Cem Songur ve Aranjör Durmuş Ali Öztürk’e, Emre Oral Burç’da sesiyle eşlik edeceği kaydedildi. Zeybek oyunları araştırmacısı ve eğitmeni Selim Özyol’da yapacağı zeybek oyunları icraları ile geceye renk katacağı bilgisi verildi.

Düzenlenecek zeybek gecesinden elde edilecek gelir, lösemili çocukların tedavisinde kullanılmak üzere bağışlanacağı ve gece ile ilgili detaylar yakın zamanda açıklanacağı açıklandı.