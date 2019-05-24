Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Seyirciyi 1925 yılına götürecek olan filmin ilk fragmanı paylaşıldı. Filmin yönetmen koltuğunda dizinin bazı bölümlerinin yönetmenliğini yapan Michael Engler oturuyor. Eserin senaryosunu ise Julian Fellowes kaleme aldı. Crawley ailesinin zayıfladığı günlerde geçen eserde, Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith gibi oyuncular başrollerde yer alıyor. Dönem filmi “Downton Abbey” yurt dışında 13 Eylül 2019 tarihinde sinemalarda gösterilmeye başlanacak. Filmin Türkiye’de seyirciyle buluşacağı tarih ise henüz belli değil.