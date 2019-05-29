Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bugün başlayarak 3 Temmuz’a kadar devam edecek olan “Berlin-Yuva Denilen Şehir” başlıklı program, sinema tarihinde büyük önem taşıyan dokuz filmle, şehrin 90 yıllık tarihini gözler önüne seriyor. Pera Müzesi ve Berlin Film ve Televizyon Müzesi iş birliğiyle yapılan programda “Berlin’in Varoşları”, “M”, “Berlin’de Bir Yerde”, “Milyonda İki”, “Kaygı”, “45 Doğumlu”, “Gece Kesişen Yollar” ve “Ostkreuz” gibi filmler yer alıyor. Sinema eserleri, şehir manzarasındaki değişime panoramik bir bakış sunarken sakinlerinin hayatlarını da mercek altına alıyor.