Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

Kampanya kapsamında bir milyon öğrenciye hediye edilecek kitap, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin ev sahipliğinde, gazeteci yazar Doğan Hızlan’ın da katılımıyla düzenlenen bir basın toplantısında tanıtıldı. İş Bankası’nın bu yılki karne hediyesi olan “Siyah İnci”, Anna Sewell tarafından 1878 yılında kaleme alınmış bir dünya klasiği... Kampanyada, Siyah İnci ile birlikte çocuklara armağan olarak 12 yılda 14 milyon kitap verilmiş olacak. Adnan Bali, basın toplantısında yaptığı konuşmada, İş Bankasının, Türkiye’nin iktisadi alandaki birçok hamlesinin ilk nüvesini oluşturduğunu, sosyal sorumluluk projelerini de uzun soluklu ve şuurlu, çağdaş, iyi eğitimli nesiller yetiştirme amacıyla yürüttüklerini söyledi. Bankanın satranç takımına destek, Altın Gençler, 81 İlden 81 Öğrenci gibi sosyal sorumluluk projeleri bulunuyor.