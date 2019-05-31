Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özer Feyzioğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda sinema ve tiyatro dünyasının tanınmış isimlerini bir araya gelecek. Hayat van Eck’in meşhur halterciyi canlandıracağı filmde, Yetkin Dikinciler Süleymanoğlu’nun babası, Selen Öztürk ise annesi rolünde seyirci karşısına çıkacak. Gürkan Uygun, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Kerem Atabeyoğlu da eserde rol alacak diğer isimler. Film, 25 Ekim’de seyircilerle buluşacak.